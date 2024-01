WWE “konichiwa” | Si pensa nuovamente al mercato nipponico

(Di venerdì 5 gennaio 2024) La WWE per antonomasia è la federazione di wrestling piu’ globale di tutte. Questo lo giustifica il rapporto con l’Europa e le compagini britanniche ma forse ci sarà spazio per qualche espansione anche in estremo oriente, a cementificare i rapporti già belli stretti che ci sono in Giappone come quelli già ben avviati con la All Japan. L’idea Nick Khan e Triple H in questo 2024 proveranno in tutti i modi a stringere nuove alleanze nella terra del sol levante. Per or resta già quella con la AJ ma ci sarà un nuovo forte tentativo con la New Japan ora che Tanahashi è il presidente, quasi a replicare le mosse della AEW che ha aperto la forbidden door generando forti incassi sotto ogni punto di vista.

