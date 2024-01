Wta Auckland 2024 | programma | orari e ordine di gioco sabato 6 gennaio

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Il, glie l’didella giornata diper il Wta 250 di. Sul cemento neozelandese è tempo di semifinali: si parte con il derby statunitense tra la numero 1 del seeding Gauff e Navarro. A seguire Wang contro Svitolina prima della seconda semifinale di doppio che concluderà ildel giorno. Di seguito l’dicompleto. CENTER COURT Dalle ore 3.00 – (1) Gauff vs (4) Navarro A seguire – Wang vs (2) Svitolina A seguire – (1) Bouzkova/Mattek-Sands vs Kessler/Lamens SportFace.

Navarro e Wang superano invece Martic e Parry All' ABC Classic divenerdì 5 gennaio era giornata di semifinali per le ragazze impegnate nel250 australiano che apre la stagione 2024. ...- Gauff e Svitolina vincono e convincono. Sabalenka in semi a Brisbane Tutto facile anche per Elina Svitolina contro Marie Bouzkova . L'ucraina ha chiuso il primo set a zero e recuperato ...Sono le americane Coco Gauff (n.2 Wta) e Emma Navarro (n.31), oltre alla cinese Wang Xiy (n.71) ed Elina Svitolina (n.25) le quattro ...Al Brisbane International, l'ex numero uno WTA Aryna Sabalenka ha raggiunto Victoria Azarenka in semifinale regolando con un netto 6-1, 6-4 Daria Kasatkina. Nella prima frazione di gioco non c'è stata ...