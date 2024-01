WTA Auckland 2024 | Gauff-Navarro | sarà derby USA in semifinale Svitolina alla prova Xiyu Wang

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Si sono chiusi oggi i quarti di finale al torneo WTA 250 di, in Nuova Zelanda. Evento, questo, che finora non ha visto scossoni che si possano definire tali, ma che ha vissuto della presenza di diversi nomi importanti al via tanto per classifica quanto per palmares passato. Due di questi se li è trovati di fronte Elina: per l’ucraina prima la danese Caroline Wozniacki (che avrà una wild card anche agli Australian Open) e poi la britannica Emma Raducanu, apparsa comunque in buona forma. 6-4 6-3 in un caso, 6-7(5) 7-6(3) 6-1 nell’altro e quarti di finale agguantati, dove a cadere è stata la ceca Marie Bouzkova per 6-0 6-3. Anche per lei nome di ritorno, quello di Amanda Anisimova: per l’americana wild card e vittoria all’esordio sulla veterana russa Anastasia Pavlyuchenkova, ma contro Bouzkova un solo game raccolto. Nella parte bassa ...