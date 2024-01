Wta Adelaide 2024 | programma | date | orari | copertura tv e streaming

...Caroline Wozniacki ha affrontato Melanie Oudin agli US Open 2009 Al Brisbane International500 ...legame con l'Australia è forte per la bielorussa che qua lo scorso anno centrò la doppietta/...... 6 - 4 to reach the final four.#BrisbaneTennis pic.twitter.com/rjGzm4fEMu(@) January 5, ... a cui si aggiunge quella giocata e vinta contro Ons Jabeur adl'anno scorso, quella di ...Aryna Sabalenka and Victoria Azarenka will be on opposite sides of the net in the women's semifinals almost five years after teaming up on the same court in a Fed Cup semifinal against ...The top two seeds in both Brisbane and Auckland are still alive. On Saturday, each will be in action, including Aryna Sabalenka and Coco Gauff. Here's what's next for all of them (Friday night ET).