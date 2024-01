Weekend di vero maltempo | previsioni per sabato 6 e domenica 7 gennaio | le regioni più colpite

Se tutto ciò èabbiamo ancora questo fine settimana per dedicare tempo ad alcune delle ... L'appuntamento previsto per ilin arrivo è in programma per sabato 6 gennaio quando la Paradice ...Con il primodell'anno tornerà a farsi sentire l'inverno in Emilia - Romagna, o meglio, ... Ma prima di assaporare ilcalo delle temperature bisognerà attendere dall'8 al 10 gennaio , dove ...«L’Epifania tutte le feste porta via» narra un antico detto popolare. E il 6 gennaio, infatti, è il giorno che, per tradizione, chiude un periodo festoso e spensierato. Se tutto ciò è vero abbiamo anc ...S arà anche vero che «l’Epifania tutte le feste porta via», ma voi non preoccupatevi! Anche per questo primo fine settimana di gennaio sono tantissimi gli appuntamenti che animeranno tutta la provinci ...