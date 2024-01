Weekend dell' Epifania con piogge e temporali

Leggi su agi

(Di venerdì 5 gennaio 2024) AGI - Peggioramento meteo in arrivo sull'Italia conche nelle prossime ore interesseranno le regioni del Nord e poi anche quelle del Centro. Come anticipato ilsarà all'insegna del maltempo su buona partea Penisola con fenomeni localmente anche intensi e neve sia sulle Alpi che lungo l'Appennino. Questi gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano una maggiore dinamicità per le prossime settimane con colate di aria artica anche importanti che potrebbero raggiungere l'Europa. Con l'inizioa prossima settimana aria via via più fredda affluirà verso il Mediterraneo centrale portando le temperature a scendere di qualche grado al di sottoe medie del periodo specie al Centro-Nord. ...