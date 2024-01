Voto 3 alla premier? Quanto do io a lei | Gasparri risponde alla Fusani | Guarda

(Di venerdì 5 gennaio 2024) "Il suo? Adarei tra lo 0 e l'1": Mauriziolo ha detto a Coffee Break su La7, riferendosigiornalista del Riformista, che ha dato un giudizio negativo a Giorgia Meloni per la conferenza stampa tenuta ieri. La, tra l'altro, è stata una dei cronisti che ieri ha potuto porre delle domandepresidente del Consiglio. E parlando proprio della conferenza, il capogruppo di Forza Italia al Senato ha detto: "Non è vero che sono state dette bugie. Anche sui dati sulle banche, Meloni ha risposto in modo chiaro. L'aumento di capitalizzazione delle banche... aumentare la possibilità di erogare il credito finirà per generare un afflusso di tasse, attraverso gli ...

Con il 2023 che sta per concludersi, che voto dareste al Milan in questa prima parte di stagione ? Diteci la vostra nel Sondaggio (pianetamilan)

Un commento sulla conferenza stampa di fine anno. E' questo quanto viene chiesto ad Andrea Scanzi da Luca Telese, che in compagnia conduce In Onda ... (iltempo)

“Non è stata una Conferenza stampa conflittuale. Meloni ha anestetizzato i contenuti. A lei dò Voto 8 per la forma e la comunicazione, 6 per i ... (notizie)

Così non è stato e i due partiti sono ancoraricerca di un punto di caduta. E la riunione che ... Il ragionamento è che 'mettendo in campo un candidato di peso, sostenuto daldele primarie, le ...I tre esponenti sindacali sono stati designati rispettivamenteguida dell'Ufficio Consulenza ... su proposta dei segretari nazionali Toni Megna e Igor Tullio e conunanime della Segreteria ...Giuliano Amato, "sfiduciato" dalla premier Giorgia Meloni, si dimette dalla presidenza della Commissione AI per l’informazione presso la presidenza ...Acquapendente: Voto favorevole bipartisan in Consiglio Comunale di Acquapendente in merito al bilancio di previsione e Documento Unico di Programmazione esercizio finanziario 2024-2026. “Sono davvero ...