VOTI&STATS – Goleador | solo Kvaratskheila e Lautaro tirano di più di Thuram

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Le statistiche straordinarie dell’attaccante dell’Inter Marcusanalizzate da La Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport di oggi esalta il contributo di Marcusall’interno del percorso dell’Inter di quest’anno. E lo fa a maggior ragione per due motivi: la rottura momentanea del sodalizio concausa infortunio di quest’ultimo ha causato qualche problema all’attacco interista, come si è visto nella bassa resa offensiva nell’ultima gara di Genova; a differenza di Pavard e Frattesi, costati 63 milioni complessivamente e per ragioni diverse non ancora titolari per Inzaghi, l’attaccante francese arrivato a zero è uno dei colpi migliori fatti dalle big europee. I numeri e i giudizi annessi lo stanno confermando. Ecco quanto evidenziato dal quotidiano, che sottolinea come – insieme a Pinamonti – ...

Le elezioni non andarono come sperato per il leader del MAS: con oltre l'80% deiscrutinati nel conteggio rapido, parve chiara la tendenza al ballottaggio con l'ex presidente di centro destra ...Le modifiche sono in parte una risposta alle polemiche e ai ricorsi legali sollevati l'anno scorso, che contestavano aspetti del test come l'equalizzazione deie la gestione dei quesiti. L'...Un metodo consolidato della destra populista. Per raccogliere voti, in maniera spregiudicata cavalcano i problemi che creano malessere e paura alle persone. Se vincono le elezioni quei problemi non ...Il veronese Alessandro De Carli, a soli 19 anni, è il talento informatico di Zimella, riconosciuto come il migliore del Triveneto.