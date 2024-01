Volley Serie A1 Femminile 2023 2024 | la 15a giornata su Rai Sport | Sky Sport e VBTV

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Sulla piattaforma streamingball World TV, sui canali Sky(e in streaming su NOW) e in chiaro su Rai(con Rai Play) torna lo spettacolo delcon laA1con la 15adella regular season. Su Skyè prevista una partita acon la telecronaca di … L'articolo proviene dain TV.

Sulla piattaforma streaming Volley ball World TV, sui canali Sky Sport (e in streaming su NOW) e in chiaro su Rai Sport (con Rai Play) torna lo ... (sportintv.eu)

Sulla piattaforma streaming Volley ball World TV, sui canali Sky Sport (e in streaming su NOW) e in chiaro su Rai Sport (con Rai Play) torna lo ... (sportintv.eu)

... vittoriosi nella loro prima storica apparizione inA3 Credem Banca. Finì 3 - 1, ma al ... Tra le novità per la stagione 2023/24, ilSavigliano lancia quella dell'estrazione del biglietto ...Nella prima gara del nuovo anno Cuneo farà visita alla capolista Conegliano. L'incontro è valevole per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato diA1 Tigotà ed è il programma il 7 gennaio alle ore 17 al Palaverde di Villorba, ex storica casa della Benetton e della Sisley Treviso. Cornice affascinante per le Gatte biancorosse allenate da ...Ad imporsi, furono proprio i ragazzi di coach Serafini, vittoriosi nella loro prima storica apparizione in Serie A3 Credem Banca ... Tra le novità per la stagione 2023/24, il Volley Savigliano lancia ...PINETO – I battiti rimangono alti e la Serie A2 Credem Banca non concede soste. Archiviato il 2023 con la sconfitta patita il 30 dicembre scorso per mano di Santa Croce, l’ABBA Pineto torna ...