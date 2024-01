“Voglio fare il corazziere” | bimbo chiede per il compleanno di trascorre un giorno con i Carabinieri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 5 gennaio 2024)speciale per undi 5 anni all’Eur. Come regalo ha chiesto di poter vivere una giornata da, il suo sogno nel cassetto per quando sarà grande. Idella Stazione Eur hanno così deciso di esaudire il desiderio di un bambino. “Da grandeil”, è il desiderio che ha espresso un bambino di 5 anni a Roma. Niente consolle, giocattoli o smartphone, ilha chiesto a mamma e papà di poter visitare la stazione dei. I militari dell’Eur hanno deciso così sotto le feste di trasformare il sogno di un bambino in realtà. La visita in caserma del bambino neldel suo– www.IlCorrieredellacittà.comdi 5 ...