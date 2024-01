Virus respiratori e influenza | il pediatra | “Tra i bimbi non vaccinati più broncopolmoniti”

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Aumentano i casi dio sincinziale tra i bambini. Nei giorni scorsi la Società italiana di pediatria ha lanciato l’allerta sulla diffusione di questo, che può colpire i bambini e i neonati anche in modo aggressivo. Illustrando la situazione nella provincia bergamasca, il dottor Luigi Greco, consigliere dell’Ordine dei medici di Bergamo e della Società Italiana di Pediatria, spiega: “Siamo in presenza di un incremento della circolazione deiche colpiscono l’apparatoo, spesso comportando infezioni alle alte viee. Oltre all’aumento delle infezioni da VRS (o Sinciziale, ndr), ci troviamo nel picco dell’. La vaccinazione antle sta dando ...

influenzali stanno avendo un impatto in termini assoluti maggiore, soprattutto sulla popolazione di anziani e fragili che per affrontare le conseguenze di scompensiaffolla i ...influenzali stanno avendo un impatto in termini assoluti maggiore, soprattutto sulla popolazione di anziani e fragili che per affrontare le conseguenze di scompensiaffolla i ...In Italia i casi di Covid riportati nei bollettini dal Ministero della Salute sono una evidente sottostima di quelli reali ...Chiara Ghizzi, direttrice del Dipartimento materno infantile dell’Ausl: "Ci sono 23 bimbi che necessitano del supporto respiratorio avanzato" ...