Virtus Avellino-Sant’Antonio Abate | violenza sugli spalti | scattano i provvedimenti

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAgli inizi dello scorso mese di dicembre, a causa di disordini in tribuna tra le tifoserie, l’arbitro era stato costretto ad interrompere, nel corso del primo tempo, la partita di calcio del campionato di Eccellenza tra le squadre della USDSanto Stefano 2013 e Polisportiva1971. I Carabinieri, impegnati in quel periodo in un servizio straordinario per il controllo del territorio, predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di, sono subito intervenuti presso l’impianto sportivo di San Michele di Serino e, dopo aver placato gli animi in un contesto di piena sicurezza, hanno identificato i presenti ed iniziato a ricostruire quanto accaduto. L’attività svolta dai militari, ha consentito di risalire all’identificazione dei presunti responsabili, ...