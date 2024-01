Violenza sul personale sanitario Dottor Verde | condivido una riflessione

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Riceviamo e pubblichiamo unadelGiannisullanei confronti delSembra che nulla sia cambiato ed il mio auspicio di augurio senzasia stato più come un presagio. Gli ultimi recenti episodi delle infermiere aggredite mi rifanno riflettere oltre che ripetere Lasulè un fenomeno in crescita in tutto il mondo, e anche in Italia. Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), tra l’8% e il 38% degli operatori sanitari subiscefisica a un certo punto della propria carriera. In Italia, secondo una ricerca condotta dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli ...