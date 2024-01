VinciCasa oggi estrazione 5 gennaio 2024 | i numeri vincenti estratti stasera

(Di venerdì 5 gennaio 2024)venerdì 5. Ecco ideldi questa sera. Anchegrazie alpotete vincere una casa tutta vostra tentando la fortuna con una schedina dal costo di 2 euro, da giocare sia online che in ricevitoria. Come si gioca al? Come fare per vincere? Per vincere il montepremi massimo di 500mila euro (suddiviso in una casa e 200 mila euro in denaro) occorre indovinare la combinazione esatta dei 5sui 40 del gioco. Consi hanno 4 categorie di vincita. Nell’...

Estrazione MillionDAY Venerdì Venerdì 5 Gennaio 2024 all'estrazione Milliondaysi gioca per vincere numerosi premi in denaro. Si possono vincere 2, 50, 1000 ed un milione di ...deldi ...ARTICOLO PRECEDENTE Amici, la produzione contro Luca Jurman: 'La volpe e l'uva' ARTICOLO SUCCESSIVO Estrazionedi giovedì 4 Gennaio 2024: i numeri diUltime notizie Estrazioni del ...Il Win for Life VinciCasa ci riprova per la vigilia dell’Epifania e per le prossime estrazioni visto che, nel concorso n° 4 di giovedì 4 gennaio 2024, il “5” manca ancora. Sfiorano i 500mila euro di ...Lecce - Cagliari in diretta allo Stadio Ettore Giardiniero - Via del mare. Il Lecce affronta il Cagliari sabato 06 gennaio 2024 alle ore 18.00 per il match valido per la 19° giornata di Serie A 2023-2 ...