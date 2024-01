Videosorveglianza nelle scuole | informativa per il personale modello

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 5 gennaio 2024) In ottemperanza a quanto previsto all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 nonché al Provvedimento in materia di- 8 aprile 2010 dell’Autorità Garante Privacy gli Istituti devono fornire le dovute informazioni in ordine, quando esistono, all’utilizzo dell’impianto direalizzato per scopi di sicurezza e tutela del patrimonio. Lo devono fare attraverso la pubblicazione dell'sul sito della scuola. L'articolo .