VIDEO ? Buchanan si presenta all’Inter | «Voglio imparare tanto!»

VIDEO ? Buchanan ufficiale! Derby di mercato | TG Flash Inter-News Il TG di Inter-News.it torna anche in questa stagione, in formato Flash! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal ... (inter-news)

VIDEO ? Buchanan sbarca all’Inter : «Pancakes consegnati!» Buchanan sbarca sul pianeta Inter. Il club, dopo l’annuncio ufficiale, lo ha celebrato sui social tramite un VIDEO di rimando ad un piatto tipico ... (inter-news)

VIDEO ? Buchanan è dell’Inter - il Bruges lo saluta : «Grazie di tutto» Tajon Buchanan è dell’Inter, da pochi minuti è arrivata l’ufficialità. Il suo ex club, il Bruges, lo ha salutato ringraziandolo per i due anni ... (inter-news)