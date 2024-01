Vicenza | a Palazzo Cordellina mostra di figurine sulla storia della Nazionale italiana

(Di venerdì 5 gennaio 2024) A, presso il, sarà esposta una collezione dicalcistiche. Si tratta‘Celo, celo, manca’, aperta gratuitamente al pubblico dal 13 al 28 gennaio e in cui saranno esposte circa 500, tra cui quellePanini, collezionate da Gianni Bellini. L’evento è stato presentato oggi aTrissino da Bellini, al fianco dell’assessore comunale allo sport Leone Zilio e dal direttore generale dell’AssociazioneCalciatori Gianni Grazioli. Lavuole raccontare ladalle vittorie più recenti al grande successo mondiale nel 1982. ...

... la mostra di figurine, dal titolo "Celo, celo, manca", sulla storia della nazionale italiana, aperta dal 13 al 28 gennaio, aCordellina di, con ingresso gratuito al pubblico.