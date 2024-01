Vialli | un anno dopo la morte – L’amico Ivano Bonetti | “Voleva ricreare il vero stile Samp | condividere tempo con lui è stata una felicità”

Il 2024 sarà l' anno degli Europei di calcio e delle Olimpiadi e, come tale, è attesissimo. Ma il 2023 che sta per andare in archivio di gioie a tinte ... (feedpress.me)

A gennaio, perché c'è la ricorrenza, perché ci pensi di più, ma tutto l', perché un'immagine di Luca, una sua parola, una sua battuta, una sua risata può venirti in mente in ogni momento.Lo ha detto il ct dell'Arabia Saudita, Roberto Mancini, ricordando al TG1 Gianlucaa undalla scomparsa: 'Amava scherzare e questa volta lo scherzo ce l'ha fatto davvero grande. Lo vedo ...Mancini ricorda Vialli ad un anno dalla scomparsa: «Ci ha fatto uno scherzo grande, ma non ci sono cascato. E’ qui e lo vedo sempre» Mancini al TG1 ha ricordato Vialli ad un anno dalla scomparsa dell’ ...Il nipote del campione: “A me ha trasmesso anche l’amore per la Samp. Luca è importante per molte persone, come calciatore e come uomo” ...