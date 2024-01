Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2024 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 gennaio 2024)DEL 5 GENNAIOORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONENORD SEGNALATA PIOGGIA TRA IL BIVIO PER LA A1 MILANO-NAPOLI E IL RACCORDO ANULARE; PIOGGIA IN CORSO ANCHE SULLA A24-TERAMO, TRA IL RACCORDO E CARSOLI ORICOLA; ATTENZIONE ANCHE PER FORTI RAFFICHE DI VENTO SULLA DIRAMAZIONESUD, TRA IL RACCORDO E IL BIVIO PER LA A1; PER IL RESTO, CIRCONE RIENTRATA NELLA NORMA SULL’INTERA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral