Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2024 ore 19 | 15

(Di venerdì 5 gennaio 2024)DEL 5 GENNAIOORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA FROSINONE E FERENTINO IN DIREZIONE, LA CIRCOLAZONE E’ RIENTRATA NELLA NORMA LUNGO IL TRATTO INTERESSATO; RACCOMANDIAMO POI PRUDENZA SULLA DIRAMAZIONENORD, DOVE E’ SEGNALATA PIOGGIA TRA IL BIVIO PER LA A1 MILANO-NAPOLI E IL RACCORDO ANULARE; PIOGGIA IN CORSO ANCHE SULLA A24-TERAMO TRA IL RACCORDO E CARSOLI ORICOLA; ATTENZIONE ANCHE PER FORTI RAFFICHE DI VENTO SULLA DIRAMAZIONESUD, TRA IL RACCORDO E IL BIVIO PER LA A1; E RESTIAMO INFINE PROPRIO SUL RACCORDO, DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN ...