Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2024 ore 18 | 45

(Di venerdì 5 gennaio 2024)DEL 5 GENNAIOORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI A CAUSA DI UN CAMION IN FIAMME AL KM 632 CI SONO INCOLONNAMENTI TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE SUD; SULLO STESSO TRATTO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN DIREZIONE OPPOSTA TRA FROSINONE E FERENTINO; PROSEGUENDO SULLA A1 IN DIREZIONESEGNALATI ALTRI DUE VEICOLI IN FIAMME, RISPETTIVAMENTE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD E IL NODO CON LA A24-TERAMO, E SULLA STESSA DIRAMAZIONESUD TRA MONTEPORZIO CATONE E IL CASELLO AUTOSTRADALE, ANCHE QUI SI INVITA ALLA DOVUTA ATTENZIONE. CI SPOSTIAMO INFINE SUL RACCORDO ANULARE, DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI ...

Ritardi per il volo da Milano Linate e per le partenze da Genova per Fiumicino e Amsterdam. In città segnalato qualche allagamento di scantinati ma non si registrano al momento altri danni o ...