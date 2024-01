Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2024 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 gennaio 2024)DEL 5 GENNAIOORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALLA MASSIMA PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1-NAPOLI IN DIREZIONE SUD: A CAUSA DI UN CAMION IN FIAMME AL KM 632 CI SONO INCOLONNAMENTI TRA FROSINONE E CEPRANO; SULLO STESSO TRATTO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN DIREZIONE OPPOSTA TRA FROSINONE E FERENTINO, ANCHE QUI SI RACCOMANDA LA DOVUTA ATTENZIONE. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DALLA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E-TERAMO; SEMPRE VERSO IL RACCORDO SEGNALIAMO INFINE CODE SULLA DIRAMAZIONE ...