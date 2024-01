Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2024 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 gennaio 2024)DEL 5 GENNAIOORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA PONTINA: A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL BIVIO PER PRATICA DI MARE FINO A MONTE D’ORO IN DIREZIONE DI APRILIA; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DALLA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E-TERAMO; SULLA STESSA-TERAMO RALLENTAMENTI LUNGO IL TRATTO URBANO, TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO, SEMPRE VERSO IL RACCORDO SEGNALIAMO INFINE CODE SULLA DIRAMAZIONESUD, A PARTIDE DA TORRENOVA. DA ...