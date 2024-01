Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2024 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 gennaio 2024)DEL 5 GENNAIOORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA CASILINA IN PROVINCIA DI FROSINONE: PER I RILIEVI A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CON MEZZO PESANTE RIBALTATO AL MOMENTO RESTA CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL COMUNE DI AQUINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. E VENIAMO AGLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA PARTENDO DAL RACCORDO, DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DALLA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E-TERAMO; SULLA STESSA-TERAMO RALLENTAMENTI LUNGO IL TRATTO URBANO, TRA TOR CERVARA E IL ...