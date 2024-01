Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2024 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 gennaio 2024)DEL 5 GENNAIOORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA A1-NAPOLI DOVE SONO IN CORSO I RIENTRI DALLE VACANZE NATALIZIE, AL MOMENTO ABBIAMO CODE A TRATTI TRA ANAGNI E VALMONTONE IN DIREZIONE; PROSEGUENDO SULLA A1 ULTERIORI CODE SONO PRESENTI SULLA DIRAMAIZONESUD TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE, SULLO STESSO RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALL’APPIA; IN CHIUSURA UN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA CASILINA IN PROVINCIA DI FROSINONE: PER I RILIEVI A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CON MEZZO PESANTE RIBALTATO AL MOMENTO E’ CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL COMUNE DI AQUINO ...