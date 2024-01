Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2024 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 gennaio 2024)DEL 5 GENNAIO11.20 SARA SPANO’ BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE SULLE AUTOSTRADE DELLASEGNALIAMO DELLE CODE SU VIA PONTINA TRA SPINACETO E CASTELNO IN DIREZIONE LATINA RALLENYTAMENTI SU VIA NETTUNENSE TRA FONTANA DI PAPA E SANTA MARIA DELLE MOLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E SU VIA TIBURTINA TRA TIVOLI E VILLANOVA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE INFINE PER I CANTIERI IN PROGRAMMA IN PROVINCIA DI FROSINONE A PARTIRE DAL 8 GENNAIO SULLA STRADA REGIONALE 155 RACCORDO DI FIUGGI PER LAVORI DI MANUTENZIONE CHIUSA LA GALLERIA DI MONTE PORCIANO AL KM 14+600 NEL COMUNE DI ACUTO DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio ...