Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2024 ore 10 | 30

(Di venerdì 5 gennaio 2024)DEL 5 GENNAIO10.20 SARA SPANO’ BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE SULLE PRIMCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLASEGNALIAMO SOLO DEI RALLENTAMENTI SU VIA PALOMBARESE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI SANTA LUCIA E SU VIA CASSI ASEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DELLA STORTA INFINE PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI ATTIVI SONO IN CORSO I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA DELLA TANGENZIALE DEI CASTELLI. LA STRADA RIMARRA CHIUSA TRA LO SVINCOLO APPIA NUOVA E LO SVINCOLO CON VIA VASCARELLE FINO AL 2 DI FEBBRAIO PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTARE IL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO ...