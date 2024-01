“Via Pepsi | Gatorade e patatine Dorito dagli scaffali” | la scelta di Carrefour dopo i rincari

(Di venerdì 5 gennaio 2024) L’aumento dei prezzi dei prodotti non colpisce solo i consumatori ma, evidentemente, anche i venditori. Arriva la decisione di, nota catena di supermercati francesi, di non vendere più i prodottiCo nei suoi negozi in Francia, Belgio, Spagna e Italia. A partire dal 4 gennaio la catena francese della grande distribuzione ha dichiarato di aver ritirato i prodotti del marchio di coca e ha affisso cartelli sugli: “Non vendiamo più questo marchio a causa di aumenti di prezzo inaccettabili“. Al momento non è chiaro quando la stessa iniziativa partirà negli altri Paesi europeo. Le bibite gassatenon sono le sole ad essere “bandite”: ci sono anche 7Up,e les.Co, azienda che produce anche Cheetos e ...

Carrefour boicotta la Pepsi perché ha aumentato troppo i prezzi. Carrefour, dagli scaffali i prodotti PepsiCo: 'Sono indebitamente cari' Carrefour non venderà più i prodotti che distribuisce alcuni tra i cibi e bevande più noti al mondo, come la cola. Carrefour Smetterà di Vendere Marchi Pepsi in Italia e Altrove: Una Mossa Coraggiosa contro l'Aumento dei Prezzi Nel mondo della grande distribuzione alimentare, una decisione epocale è stata presa.