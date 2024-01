Via ai Saldi invernali in Abruzzo | Caccia agli Affari per 60 Giorni

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Pescara - In, è ufficialmente iniziata la stagione dei, con i negozi che offrono sconti e promozioni per attirare i consumatori alla ricerca diconvenienti. Secondo le stime dell'ufficio studi di Confcommercio, la spesa media a famiglia durante questo periodo si prevede attorno ai 306 euro. In mezzo a sconti allettanti e frenetica attività di shopping, con prove nei camerini e cambi di capi, i consumatori sono incoraggiati a seguire alcune semplici regole per evitare truffe. Tra queste regole, si evidenzia l'importanza del cartellino del prezzo, che deve chiaramente indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto applicato e l'importo finale. Per quanto riguarda i cambi, la decisione spesso è affidata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non presenti danni o non ...