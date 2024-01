Verso Torino-Napoli | Simeone o Raspadori in attacco? Il favorito

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Da Castel Volturno giungono le prime notizie circa le probabili formazioni di. Chi c’è al centro dell’partenopeo. Il primo impegno del 2024 si avvicina in casa, intenzionato a vincere la prima gara dell’anno nonché l’ultima del girone d’andata. Il tutto, per scrollarsi di dosso l’8° posto conseguito dopo il pareggio casalingo del Monza nonché per mantenere a distanza la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, a -1 punto e che minaccia di spedire gli azzurri ancor più in basso. Per riprendersi dal periodo negativo, però, i partenopei dovranno affrontare con rabbia e grinta l’ostica trasferta dell’Olimpico contro il. Lo 0-4 dello scorso anno rincuora ilin direzione del viaggio, ma quello è un risultato nonché un’idea da accantonare se si vuole tornare ad ...