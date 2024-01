Verona | Terracciano convocato nonostante l'accordo col Milan

Calciomercato Verona , i gialloblu spera no nell’asta per alzare il prezzo di Terracciano : piace a Milan e Fiorentina, Juve più indietro Come ... (calcionews24)

Terracciano Milan : contatti diretti col Verona ma l’accordo non è vicino. La situazione di Calciomercato analizzando anche la concorrenza Come ... (calcionews24)

... ma intanto dopo aver superato la Fiorentina nella corsa, il Milan è pronto ad accogliere in rossonero Filippo, 2003, cresciuto nel Hellas, gli Scaligeri incasseranno un totale di ...A tal proposito ha avviato contatti sia in Inghilterra che in Italia (, 20 anni, nel mirino da giorni; affare comunque già in porto, al4,5 milioni).Il classe 2003 è davvero vicinissimo ad approdare al club rossonero: tutti i ruoli in cui potrebbe utilizzarlo mister Stefano Pioli ...Serie A: Inter-Verona in campo sabato alle 12.30. Le probabili formazioni.