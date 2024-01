Verona nel caos prima dell’Inter | pesante cifra da recuperare – SI

Leggi su inter-news

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Ilsabato alle 12.30 giocherà contro l’Inter, ma la priorità è risolvere la questione societaria dopo le difficoltà emerse nelle ultime settimane. Da Sportitalia Mercato si fanno notare le cifre richieste all’Hellas. IN USCITA – A due giorni da Inter-in casa Hellas si sta pensando a tutt’altro. Ossia al mercato, dove Isak Hien è già andato all’Atalanta e può uscire Filippo Terracciano direzione Milan. Ma Michele Criscitiello non ritiene sia finita qui: «Ilne deve vendere altri quattro. Dispiace, non è colpa nostra, ma deve vendere per forza. Anche perché poi, una volta venduti quattro-cinque giocatori, Sean Sogliano deve andare a prendere i suoi stranieri e fare un altro miracolo. Ilin questo momento è stanchissimo di Marco Baroni e non vorrebbe confermarlo, ma non può cambiare. Questo per ...