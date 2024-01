Verona | anche Montipò in partenza | ecco dove potrebbe andare

Ci sarà Milenkovic, che non era stato espulso domenica all'Olimpico: un abbaglio per quasi tutti i cronisti, che arbitro e collaboratori non hanno ... ()

Lautaro Martinez spinge per ritrovare la titolarità in Inter-Verona. Simone Inzaghi riflette sulla sua scelta in attacco. Di seguito le ...

Il titolo d'inverno come regalo della Befana . E' quello che vuole l' Inter ospitando il Verona in chiusura del girone d'andata. In realtà, per ...

Rifinitura mattutina per il, chiamato domani alla grande impresa al Meazza contro l' Inter , nel match valido per la ...due centrali potrebbero essere così Magnani e Amione con possibilità...Una gara da gol èquella tra Virtuse Atalanta. Nel girone B, contro il fanalino di Coda Fermana, la Carrarese dovrebbe riuscire a prendersi la vittoria. Se non vi fidate del tutto ...Giovani talenti della Vecchia Signora. Yildiz ma non solo, anche Nonge e gli altri ragazzi che ieri hanno fatto la differenza in Coppa Italia, in occasione del tennistico 6-1 dei bianconeri ai danni ...Lorenzo Montipò potrebbe essere l`ultimo della lunga lista di cessioni dell`Hellas Verona in questo difficile mese di gennaio. Secondo Estadio Deportivo, sul portiere.