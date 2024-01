Vento di guerra tra le due Coree | Pyongyang attacca | Seul minaccia

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Pubblicato il 5 Gennaio, 2024 Infuria latra Russia e Ucraina con attacchi e contrattacchi continui e gli effetti collaterali di questo devastante scontro iniziano a sentirsi in tutto il mondo. Gli Stati Uniti e l’Europa stanno sostenendo l’Ucraina, mentre come riferito dall’agenzia statale Kcna il leader nordcoreano Kim Jong-un durante una visita ad una fabbrica di armi ha richiesto l’aumento della produzione di lanciamissili in previsione di uno scontro militare con la Corea del Sud e gli Stati Uniti. Una situazione che preoccupa gli Stati Uniti, tant’è che il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale americano John Kirby ha dichiarato: “Le nostre informazioni indicano che la Corea del Nord ha recentemente fornito alla Russia sistemi di lancio e diversi missili balistici”. Il funzionario americano ritiene che i missili russi lanciati il 30 dicembre e ...

