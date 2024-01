Veneziani | “Invertite destra e sinistra | finché su userà il fascismo non si andrà lontano…”

Leggi su notizie

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Lo scrittore e giornalista, nonché analista politico, spiega a La Stampa le sue idee su quello che sta avvenendo nel nostro paese sulle ideologie Cresciuto nellasin da giovane, famoso per le sue idee e per essere uno di quelli che non ha mai nascosto il suo pensiero anche in tempi in cui veniva quasi ghettizzato. Ma Marcello, 69 anni, una lunga esperienza politica dal Fronte della Gioventù fino al Movimento Sociale per poi cominciare a fare il giornalista ed essere un vero e proprio intellettuale di. Famosi, a livello culturale, sono gli scontri cheha avuto un altro grande intellettuale e professore come Norberto Bobbio., scrive La Stampa, disse che “Bobbio aveva fatto carriera durante ile che dunque non si trattava di un regime ...