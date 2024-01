Venezia | lancia figlia di 5 anni da terrazzo e tenta suicidio

(Di venerdì 5 gennaio 2024) E' successo a Cinto Caomaggiore. La bambina non è in pericolo di vita, il padre è piantonato in ospedale Ha gettato ladi 5dalal primo piano e poi hato ilndosi a sua volta nel vuoto. E' successo la notte scorsa a Cinto Caomaggiore, in provincia di

Per il 2024 Medusa, oltre 'Race for Glory - Audy vs' co - produzione internazionale diretta ... invece, prima annunciato e poi ritirato causa Hollywood Strike dalla Mostra di, pare che ......alla sabbia Falò epifanici e rievocazioni storiche in FriuliGiulia In Friuli... L'evento più atteso è però, tutti i pomeriggi, la discesa dalla Torre Civica della Befana, che si...Binter lancia la sua nuova promozione, con la quale è possibile acquistare, fino al prossimo 15 gennaio, biglietti a prezzi molto ridotti per volare tra l'Italia e le Canarie tra l'1 marzo al 14 gi [.E’ successo la notte scorsa a Cinto Caomaggiore, in provincia di Venezia, dove l’uomo, separato dalla moglie, aveva in affido in questi giorni di festa la piccola. La bambina è stata soccorsa e ...