Venezia | lancia figlia di 5 anni da terrazzo e tenta suicidio

(Di venerdì 5 gennaio 2024) (Adnkronos) – Ha gettato ladi 5dalal primo piano e poi hato ilndosi a sua volta nel vuoto. E’ successo la notte scorsa a Cinto Caomaggiore, in provincia di, dove l’uomo, separato dalla moglie, aveva in affido in questi giorni di festa la piccola. La bambina è stata soccorsa e trasportata in ospedale a Treviso dove è ricoverata non in pericolo di vita. L’uomo è in ospedale piantonato dai carabinieri che stanno svolgendo gli accertamenti, coordinati dalla procura di Pordenone. L'articolo proviene da Italia Sera.

Ha gettato la figlia di 5 anni dal terrazzo al primo piano e poi ha tentato il suicidio lanciandosi a sua volta nel vuoto. E' successo la notte scorsa a Cinto Caomaggiore, in provincia di, dove l'uomo, separato dalla moglie, aveva in affido in questi giorni di festa la piccola. La bambina è stata soccorsa e trasportata in ospedale a Treviso dove è ricoverata non in pericolo di ...Per il 2024 Medusa, oltre 'Race for Glory - Audy vs' co - produzione internazionale diretta ... invece, prima annunciato e poi ritirato causa Hollywood Strike dalla Mostra di, pare che ...CINTO - Ha gettato la figlia di 5 anni dal terrazzo al primo piano e poi ha tentato il suicidio lanciandosi a sua volta nel vuoto. È successo la notte scorsa a Cinto Caomaggiore, in ...CINTO CAOMAGGIORE (VENEZIA) - «Mio fratello ha visto il corpo della bimba a terra e quando sono arrivati carabinieri e ambulanza mi ha raccontato che il padre ha cercato di ...