Usa 2024 | Biden | Trump è pronto a sacrificare la democrazia | la sua è la retorica della Germania nazista

Si sono chiusi oggi i quarti di finale al torneo WTA 250 di Auckland , in Nuova Zelanda. Evento, questo, che finora non ha visto scossoni che si ... (oasport)

"Ha postato con orgoglio sui social le parole che meglio descrivono la sua campagna: 'vendetta', 'dittatura'. Non c'è confusione su chi sia Trump e che cosa intenda fare", aggiunge Biden. L'...Il presidente ucraino aspetta gli aiutiper la svolta ''Ilsarà un anno decisivo'' per l'Ucraina e ''resistere quest'anno significa resistere per l'intera guerra' '. Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina, delinea così l'anno ..."Trump usa la retorica nazista" Accusando Trump di usare "la retorica della Germania nazista", Biden ha definito le azioni del tycoon “tra le peggiori inadempienze al dovere di un presidente nella ...Apple, Samsung e Google sono i padroni del mercato degli smartphone. Persino i Governi, i Giudici e le Autorità hanno bisogno dell’autorizzazione dei Signori del mercato dello smartphone per accedervi ...