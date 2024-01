Urciuoli | “Il M5s mai col Pd | sempre nostro avversario”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl consigliere comunale del M5s, Luigi, scrive al rappresentante del gruppo territoriale del partito, Rita Sciscio, responsabile regionale, Salvatore Micillo e al presidente del Movimento5s, Giuseppe Conte. “Come risulta nel mio comunicato inviato alla stampa in risposta all’intervista dell’on. Gubitosa del 23 12 u.s. ho espresso dissenso a scelte mai condivise con la base. Ne tantomeno con me, che, per inciso, ricordo essere Consigliere Comunale del M5s”, afferma. “Sono costretto, vista la perdurante assenza di confronti, a porre ufficialmente sul tavolo politico la discussione di temi e posizionamenti politici nell’interesse della Città e del M5s. Ricordo – continua– che il Pd è quel partito che ci haavversato, mostrandosi lontano da noi e ...