Uomini e Donne | Gemma Galgani verso il trono accanto a Ida Platano? «Si pensa a una vera e propria svolta»

Non siete riuscite a vedere la puntata di oggi 5 Gennaio di Uomini e Donne su Canale 5 e volete quindi ri vedere la replica in televisione oppure ... (tutto.tv)

Gemma Galgani nuova tronista di Uomini e Donne ? A quanto pare ci potrebbe essere questa possibilità per l’amatissima dama del trono over che, ... (blogtivvu)

Se saretedi vera accoglienza, di unità e di promozione di vita nuova, la vostra Comunità diventerà attrattiva e le persone accorreranno perché avranno scoperto in essa un'oasi di ...Michela - voto 6toro con le corna,con le palle (contro, dice lei, senza), donna, rigorosamente sola, al comando, Strega Nera di MasterChef 13. L'immaginario in cui Michela si ...Da diverse ore due uomini sono nella caserma dei carabinieri a Naro, in provincia di Agrigento, per essere interrogati in merito all’omicidio di Delia Zarniscu, 58 anni, e Maria Rus di 54 anni. Nella ...In tutta Europa, e con molta intensità nel mondo germanico e celtico, si credeva, infatti, che le anime dei morti si aggirassero tra i viventi soprattutto tra la fine del vecchio anno e l’inizio di qu ...