Università | slitta test Medicina

La prima sessione delle prove di accesso a Medicina, prevista per febbraio,e probabilmente si terrà a marzo. Verrà inoltre superato il sistema del Tolc Med. Lo slittamento è stato voluto proprio per dare più tempo al Cisia, Consorzio interuniversitario dei sistemi ...il test per l'ammissione a Medicina. In attesa del decreto del ministero dell'e ricerca, in fase di definizione, non ci sono più i tempi tecnici per svolgere a febbraio, come ...