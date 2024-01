United | Ten Hag | “Ancora nessuna novità su Sancho Onana…”

ErikHag, allenatore del Manchester, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Wigan ErikHag, allenatore del Manchester, ha parlato in conferenza stampa alla ...Il tecnico del ManchesterHag ha parlato in conferenza stampa a quattro giorni dalla sfida di FA Cup contro il Wigan: 'Per quanto riguarda Onana, siamo in contatto con il Camerun. Sicuramente ci sarà per il Wigan, ...Mercato ora per ora Jadon Sancho è da tempo sulla lista degli esuberi in casa Manchester United. Il calciatore tedesco potrebbe aver trovato ora la quadra del cerchio e in vista del mercato di… Leggi ...Intervenuto in conferenza stampa, Ten Hag ha fatto il punto della situazione riguardo il trasferimento di Sancho e la partenza in direzione Coppa d'Africa di Onana ...