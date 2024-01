United Cup 2024 | programma | orari e ordine di gioco sabato 6 gennaio

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Ile l’didellaCupnella giornata di. Alla Ken Rosewall Arena di Sydney vanno in scena le semifinali, che decreterà le due nazionali che si giocheranno il trofeo. Ad aprire le danze Polonia e Francia, con Swiatek e Hurkacz da una parte, e Mannarino Garcia dall’altra. A seguire la seconda semifinale, che vedrà di fronte Australia e Gemania. Occhi puntati sul confronto tra de Minaur e Zverev, che sembrano già in ottima forma in questo inizio di stagione, capaci di battere in due set rispettivamente Djokovic e Tsitsipas. Di seguito tutti i dettagli dell’diE COPERTURA TV RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO MONTEPREMI LE SQUADRE E I ...

Blackburn e Cambridge United militano rispettivamente in EFL Championship e League One, entrambi in una posizione di medio-bassa classifica. I ... (infobetting)

... è quella che si è abbattuta sul Sunderland, il club inglese che all'Epifania ospita il Newcastlein un sentitissimo derby di Fa. I biancorossi, assenti dalla Premier League dal 2017, ...Prima batte Tsitsipas in singolare, poi firma il 2 - 1 in doppio con Siegemund SYDNEY (AUSTRALIA) - Alexander Zverev trascina la Germania nelle semifinali della2024, torneo per nazioni a squadre miste. Alla "Ken Rosewall Arena" di Sydney la Grecia si porta avanti grazie al successo di Maria Sakkari su Angelique Kerber per 6 - 0 6 - 3, poi sale in ...Prima batte Tsitsipas in singolare, poi firma il 2-1 in doppio con Siegemund SYDNEY (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Alexander Zverev trascina la ...L'ultimo quarto di finale della United Cup 2024 di tennis sorride alla Germania, che a Sydney supera per 2-1 al doppio decisivo la Grecia, guadagnandosi il diritto di affrontare domani in semifinale l ...