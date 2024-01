United Cup 2024 | la Germania batte la Grecia al doppio decisivo | sfida all’Australia in semifinale

(Di venerdì 5 gennaio 2024) L’ultimo quarto di finale dellaCupdi tennis sorride alla, che a Sydney supera per 2-1 alla, guadagnandosi il diritto di affrontare domani inl’Australia. L’altradel penultimo atto vedrà opposte Polonia e Francia. Nel singolare femminile l’ellenica Maria Sakkari liquida la teutonica Angelique Kerber con il netto score di 6-0 6-3 in un’ora e 14 minuti. Nel primo set la greca domina e vince tutti i punti più importanti, centrando il break a trenta nel secondo e nel quarto game, ed ai vantaggi nel sesto, per il 6-0 in mezz’ora. Nella seconda partita, con un parziale di 12 punti a 2, la greca vola sul 3-0. L’ellenica sciupa due match point nell’ottavo game, ma nel nono chiude sul 6-3 in 44 ...

