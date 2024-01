Una scena bollente di Jacob Elordi nel nuovo film diretto da Emerald Fennell ispira addirittura una candela

Una candela al profumo di acqua del bagno di Jacob Elordi è in commercio e chi ha visto Saltburn sa di cosa stiamo parlando. Saltburn non smette di ... (movieplayer)

...il flop dei miliardari arabi e per affermare la presenza del calcio saudita sullamondiale. Solo il tempo dirà se l'entusiasmo estivo sarà giustificato da un rinnovato successo e da......del possesso è iniziato in questo dark romance ricco di suspense e colpi di, che sfiora e corteggia il thriller e il romanzo d'azione, pur lasciando ampio spazio a vette di romanticismo e a...È giallo a Naro, piccolo centro dell'Agrigentino, per la morte di due donne trovate all'alba senza vita nelle loro rispettive abitazioni. Una è stata ritrovata in un lago ...Il suo vero nome è Emily Jean Stone. L’ha cambiato in Emma quando ha scoperto che esisteva già un’Emily Stone attrice già iscritta allo Screen Actors ...