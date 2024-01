Una nuova era per la AEW | il commento di All About Elite!

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Worlds End ha rappresentato un importante spartiacque per la AEW e per questo motivo, durante il primo episodio di Dynamite del 2024, si è immediatamente percepita un’aria di rivoluzione. Il momento più discusso è avvenuto proprio ad inizio puntata con le prime parole di Adam Cole dal suo smascheramento: l’ex ROH World Champion ha presentato al mondo l’Undisputed Kingdom, la fazione che si è posta l’obiettivo di dominare l’intera federazione. Ildi AllElite Come ogni settimana. Massimo Del Prete, Paolo Ascolese ed Eddy Key hanno avuto il piacere di commentare l’episodio di Dynamite in quel di AllElite. Vi ricordiamo che il talk show numero uno in Italia a tema AEW va in onda ogni giovedì alle 21.00 su Open Wrestling TV (Twitch) ed in replica su YouTube e Spotify. A seguire le immagini della ...