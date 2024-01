Un Posto al Sole | casting aperto per le riprese in Trentino

(Di venerdì 5 gennaio 2024)aperti per la serie Rai Unalalla ricerca di uomini e donne di età compresa dai 18 ai 75 anni. Nuoviper gli episodi della serie Rai, Unalche andranno in onda prossimamente. Come riportato dal sitonews, si cercano “per leindal

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto ... (comingsoon)

Dalle Anticipazioni di Unalscopriamo che Mariella non ha ancora perdonato a Micaela di essere stata, in parte, responsabile della decisione di Speranza di lasciare Palazzo Palladini, mentre anche Nunzio non riesce ...La Sicilia si attesta al primocon 14 organizzazioni accreditate (3 coordinatrici di ... la newsletter settimanale de Il24 Ore che mette al centro del sistema d'istruzione i suoi reali ...Cristiano Ronaldo ha deciso di iniziare il 2024 nel migliore dei modi, regalandosi una villa extralusso in una delle zone più esclusive – e ...Il Dipartimento Salute e politiche sociali della Provincia, attraverso TrentinoSalute4.0, ha dato ufficialmente avvio a fine 2023 ad un nuovo laboratorio ...