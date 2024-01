Un campione di saliva può prevenire gli infortuni degli atleti

(Di venerdì 5 gennaio 2024) AGI - Una rivoluzionaria frontiera per la medicina sportiva e la prevenzione dei problemi fisicisportivi. Nei giorni scorsi è stato presentato un innovativo progetto scientifico che vede protagoniste le società Rigenera Hbw di Torino e l'Orange Futsal di Asti. Grazie a questo progetto si potrà, attraverso una semplice analisi di unre, capire in anticipo eventuali problemi a cui va incontro un atleta. "Si tratta di un progetto innovativo - spiega Antonio Graziano, Ceo di Rigenera Hbw - che abbiamo realizzato insieme alla Fondazione Sbarro Health Research Organization Italia ETS diretta dal prof. Antonio Giordano e che prevede attraverso una semplice analisi di unre, utile per definire il passaporto genetico dell'atleta, di anticipare eventuali problemi attraverso ...

