Un “Barbie” non basta | per le registe affermarsi a Hollywood è ancora dura

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Se una rondine non fa primavera nonuna bambola a rompere il tetto di cristallo che separale donne, le, dalla pari rappresentazione e presenza nelle produzioni cinematografiche più importanti di. Nonostante “”, di Greta Gerwig, sia stato il film che ha sbancato tutti i botteghini, passando alla storia come quello con il maggior incasso mai diretto da una donna, le ricerche dimostrano che i principali studios nel 2023 hanno affidato la maggior parte dei loro lavori a uomini. I report sulla D&I: lesono sottorappresentate La regista Greta Gerwig e Ryan Gosling, che nel film interpreta KenA questa conclusione è arrivato un nuovo studio del Center for the Study of Women in Television and Film della San Diego State University, che ha ...

... presente per il filmdi Greta Gerwig - quest'ultima premiata con il Director of the Year Award - che, come ci ha abituati per tutto l'anno,rinuncia al Babriecore. Un look tutto a pois ...Se una rondinefa primaverabasta una bambola a rompere il tetto di cristallo che separa ancora le ...Addio vestaglia col buco da fornello. La nuova tendenza della Generazione Z (adesso non chiedetemi quale è perché si sono fatte in troppe, ‘ste generazioni, ma sono comunque, tipo, ciofani) sono le tr ...Tutte le sfide, gli scontri e le emozioni vissuti nel corso dell'ultimo appuntamento del talent culinario targato Sky ...