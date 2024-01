Un anno di sbarchi da record Ma cosa aspettarsi dal 2024?

Leggi su panorama

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Il 2023 si è concluso con ildegliclandestini: sono oltre 155mila i migranti sbarcati a Lampedusa. Unche verrà ricordato per un flusso migratorio eccezionale collocandosi per il numero degli arrivi in Italia vicino al 2014, 2015 e 2016 quando ci furono rispettivamente 170.100, 153.832 e 181.438. L’aumento del 2023 è stato attribuito è legato a fattori socio-economici e politici, che, secondo gli analisti e Frontex potrebbero peggiorare causando un incremento dei flussi migratori anche nel. «Molto probabilmente nelci sarà un flusso significativo di migranti, simile a quanto accaduto nel 2023 e nel 2015, quando gli arrivi irregolari furono circa 153mila» commenta Eugenio Cusumano, Professore di Scienze Politiche all'Università di ...